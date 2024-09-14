Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Konyaspor oldu.



Konyaspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 30. dakikada Pedrinho kaydetti.



Bu arada iki takım futbolcuları, karşılaşma öncesindeki seremoniye, "Çocuklar Narin'dir karanlıklara teslim etmeyelim!" yazılı pankartla çıktı.



Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor bu galibiyetin ardından puanını 7'ye yükseltti. Thomas Reis'in başında olduğu Samsunspor 6 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek Samsunspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Konyaspor, Sivasspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada gelişen Samsunspor atağında Dimata'nın ceza sahası çizgisi önünden çektiği sert şutta, top kaleci kaleci Slowik'ten oyun alanına döndü.

30. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti. Misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Pedrinho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada gelişen misafir takımın atağında Pedrinho'nun sağ dan yaptığı ortada, ceza sahasında Benasser'in ters vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak topa sahip oldu.

59. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Ndao, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu, yan direğe çarpan top oyun alanına döndü.

74. dakikada Samsunspor'un kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altpas içine ortasında iyi yükselen Laura kafayla vurdu, kaleci Slowik son anda topu kornere çeldi.



Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Muja (Dk. 63 Schindler), Ntcham (Dk. 86 Tait), Holse (Dk. 76 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 63 Laura), Dimata (Dk. 63 Moundilmadji)

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Güilherme, Bazoer, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Ufuk Akyol, Jevtovic (Dk. 87 Uğurcan Yazğılı), Pedrinho (Dk. 80 Oğulcan Ülgün), Aleksic (Dk. 73 Keyta), Ndao (Dk. 87 Damjanovic), Umut Nayir (Dk. 73 Kramer)

Gol: Dk. 30 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 87 Boranijasevic, Dk. 90+6 Oğulcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)





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