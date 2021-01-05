⚽41' Daci

⚽45+2' Diagne

⚽46' Daci

⚽77' Diagne (P)

🟥78' İsmail Kartal

⚽82' Uğur (P)

⚽90+2' Kravets

⚽90+4' Oğulcan



Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 4-3 mağlup oldu ve 3 maç sonra yenildi.



📌Konyaspor, 17 yıl sonra Galatasaray'ı mağlup etti. pic.twitter.com/Vqev0hddb2



— Sporx (@sporx) January 5, 2021

GALATASARAY'DA 3 MECBURİ DEĞİŞİKLİK

KONYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

TERİM VE ARDA BİRLİKTE İZLEDİ

İLK 30 DAKİKADA 'HATALAR'

30'DAN SONRA ARKA ARKAYA POZİSYONLAR

KONYASPOR, DACI İLE ÖNE GEÇTİ

MBAYE DIAGNE, DEVRE BİTERKEN EŞİTLEDİ

KONYASPOR, 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI

MBAYE DIAGNE İKİNCİ KEZ SAHNEDE

İSMAİL KARTAL, KIRMIZI KARTLA İHRAÇ EDİLDİ

KONYASPOR YİNE ÖNE GEÇTİ

ARTEM KRAVETS FARKI ARTIRDI

OĞULCAN'IN GOLÜ YETMEDİ

Konyaspor, ilk yarıda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup etti.



✅4-1 | Beşiktaş

✅2-0 | Fenerbahçe

✅4-3 | Galatasaray pic.twitter.com/450BA3sTX8



— Sporx (@sporx) January 5, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor, 4-3'lük skorla kazandı.Konyaspor, 41. dakikada Erdon Daci ile öne geçti. Yan hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine gol geçerli sayıldı. Galatasaray, 45+2. dakikada Mbaye Diagne ile skoru eşitledi.Konyaspor'da Erdon Daci, ikinci yarının ilk dakikasında takımını ikinci kez öne geçiren golü attı. Galatasaray, yine Mbaye Diagne ile bu gole 77. dakikada penaltıdan cevap verdi. Diagne, bu penaltı golü öncesi kullandığı ilk penaltıda kaleci Sehic'e takıldı. Yan hakemin uyarısıyla Sehic'in vuruştan önce çizgiyi terk ettiği kararı verildi ve penaltı tekrar edildi.Ev sahibi ekip, 82. dakikada Uğur Demirok'un penaltı golüyle tekrar öne geçti. Artem Kravets, 90+2. dakikada farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan, 90+4. dakikada farkı 1'e indirse de bu gol puan için yeterli olmadı.Galatasaray'a karşı 17 yıl 27 maçtır süren galibiyet hasretini bitiren Konyaspor, puanını 22'ye yükseltti. Galatasaray'ın ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 30 puanda kaldı.Konyaspor, bu sezonun ilk yarısında İstanbul'un üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.Yeşil beyazlı takım, ligde bir sonraki maçını 10 Ocak Pazar günü Karagümrük deplasmanında oynayacak. Galatasaray ise 9 Ocak Cumartesi akşamı Gençlerbirliği'ni konuk edecek.Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını, Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracci, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i ile çıkardı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Babel, Muhemmed Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.Teknik direktör Terim, 16. haftada sahasında golsüz berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği Marcao, Emre Kılınç ve Arda Turan'ın yerine Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Diagne'yi sahaya sürdü.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ligin 16. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.Yeşil-beyazlılarda Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Amir Hadziahmetovic ve Artem Kravets, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin ve Deni Milosevic ilk 11'de görev aldıYeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic, Samuel Eduok, Ömer Ali Şahiner, Alper Uludağ, Paolo Hurtado, Adil Demirbağ ve Farouk Miya kadroda yer almadı.Galatasaray'da cezalı olan Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao ile sakatlıkları devam eden Falcao, Muslera, Feghouli, Etebo ve Elabdellaoui kadroda yer almadı.Terim ile Arda karşılaşmayı izlemek için tribündeki yerini aldı.Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümü temposuz ve pas hatalarıyla geçti. İki takım da kendi yarı alanlarında sık sık hazırlık pasları yaparken, hücum alanına geçişlerde sık sık pas hataları yaptılar. Hücumda organizasyon sıkıntısı çeken iki takım, bu ilk 30 dakikada isabetli şut çekemedi.Mücadelenin ilk tehlikeli atağı 33. dakikada Konyaspor'dan geldi. Guilherme'nin ortasına Erdon Daci yükselip vurdu, ancak top üstten auta gitti. Galatasaray, 36'da geldi. Emre Akbaba'nın tehlikeli sert ortasını Galatasaraylı oyunculara gelmeden önce Sehic kurtardı.37'de Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Sehic boşa çıktı, arka direkte bomboş olan Mbaye Diagne'nin altıpastan kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.Üst üste pozisyonların ardından Konyaspor, 39. dakikada Erdon Daci ile golü buldu. Jevtovic'in sağ kanata doğru gönderdiği uzun topta Skubic topu kontrol edip ceza sahasına girdi ve içeride müsait durumda olan Erdon Daci'ye pasını aktarıyor. Daci sol ayağıyla yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Önce ofsayt bayrağı kalktı, ardından VAR uyarısıyla gol geçerli sayıldı.Galatasaray, ilk yarının sonunda baskısını artırdı ve 45+2. dakikada berbaerlik golünü buldu. Topu Konyasporlu oyunculardan kapan Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Oğulcan Çağlayan sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği yerden ortasında Mbaye Diagne altıpasta yerden plase bir bir vuruş yaptı. Ibrahim Sehic'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.İlk yarı bu golle 1-1 sona erdi.Konyaspor, ikinci yarıya golle başladı. Henüz 46. dakikada sol kanatta topla buluşan Guilherme Sitya topu kontrol edip ceza sahasına doğru koşu yapan Erdon Daci'ye ortasını yaptı. Erdon Daci altıpastan sol ayağıyla yaptığı gelişine vuruşta yan direğe çarpan top ağlarla buluşuyor ve karşılamada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.2-1'den sonra Konyaspor, daha tedbirli ve savunmaya yönelik bir oyun oynamaya başladı. Galatasaray ise Konya kalesinde baskısını artırdı. Konyaspor'un düşürdüğü tempoya karşı Galatasaray, oyunu adeta 'tek kale'ye çevirdi. Galatasaray, ataklarını sıklaştırdığı bu bölümde Oğulcan Çağlayan ile çok net bir pozisyondan yararlanamadı.Baskı sonrası Galatasaray, 75. dakikada penaltı kazandı. Guilherme Sitya'nın ceza sahası içinde Martin Linnes'e yaptığı müdahale nedeniyle hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.Mbaye Diagne, ilk penaltıda kaleci Sehic'e takıldı. Yan hakemin uyarısıyla Sehic'in vuruştan önce çizgiyi terk ettiği kararı verildi ve penaltı tekrar edildi. Tekrar penaltısında Diagne, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek 77. dakikada skora eşitliği getirdi.Penaltı golünden sonra kendisine ayrılan bölümü terk eden ve yan hakeme yoğun itirazlarda bulunan İsmail Kartal, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Konyaspor, 2-2'den sonra ilk atağında penaltı kazandı. Duran top sonrası seken topu Abdülkerim Bardakçı önünde buldu, Luyindama'nın hareketi sonrası Konyasporlu oyuncu yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.Uğur Demirok, 82. dakikada kullandığı penaltıda topu filelere gönderdi ve Konyaspor'u maçta 3. kez öne geçirdi.Galatasaray'ın maç sonunda beraberlik golü için büyük baskı kurdu. Konyaspor ise kontrataklarla hücum etti ve 90+2. dakikada Artem Kravets ile farkı ikiye çıkardı.Sarı kırmızılı ekip , son bölümde farkı azaltmak için daha fazla riskli oynamaya başladı. 90+4. dakikada Ryan Babel'in ceza sahası dışından çektiği şut, Sehic'ten döndü. Topu iyi takip eden Oğulcan Çağlayan, farkı 1'e indirdi. Galatasaray'ın bu gol sonrası kalan dakikalardaki baskısı puan için yeterli olmadı.Konyaspor, ligin ilk yarısında İstanbul'un üç büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup etmiş oldu.33. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği pasa iyi yükselen Daci'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.35. dakikada Taylan Antalya'nın sağ kanattan pasına hareketlenen Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.43. dakikada Luyindama'nın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.