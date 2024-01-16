Komple hücumcu: Sebastian Szymanski

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda tam anlamıyla harikalar yaratıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Komple hücumcu: Sebastian Szymanski
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16 Ocak 2024 10:41
Sebastian Szymanski, Gaziantep deplasmanında İrfan Can'ın galibiyeti getiren golünde ortayı yapan isimdi.

24 yaşındaki futbolcu, böylece ligdeki asist sayısını 9'a çıkardı. Szymanski, asist krallığında Yusuf Sarı ve (Adana Demirspor) ve Hajradinovic'i (Kasımpaşa) geride bıraktı. Polonyalı oyuncunun ligde ayrıca 9 da golü bulunuyor.

Szymanski, her iki istatistikte de çift hanelere ulaşan ilk futbolcu olabilir.

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