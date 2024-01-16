Komple hücumcu: Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski, Gaziantep deplasmanında İrfan Can'ın galibiyeti getiren golünde ortayı yapan isimdi.



24 yaşındaki futbolcu, böylece ligdeki asist sayısını 9'a çıkardı. Szymanski, asist krallığında Yusuf Sarı ve (Adana Demirspor) ve Hajradinovic'i (Kasımpaşa) geride bıraktı. Polonyalı oyuncunun ligde ayrıca 9 da golü bulunuyor.



Szymanski, her iki istatistikte de çift hanelere ulaşan ilk futbolcu olabilir.



