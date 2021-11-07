Kolovetsios: "O penaltı saygısızlık!"

Kayserisporlu Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kolovetsios: 'O penaltı saygısızlık!'
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07 Kasım 2021 21:52
Kayserispor'un Yunan savunmacısı Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Kolovetsios'un sözleri:

"Hafta içi çok fazla duran topa çalıştık. Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyorduk. Daha fazlasını almalıydık, galibiyeti kaçırdık. Gol attım mutluyum ama kazansak, daha mutlu olurdum. Hakem 5 dakika uzatma verdik, penaltı 90+6'da oldu. Emin değilim ama böyle düşünüyorum. Bence bu saygısızlık."


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