Kolovetsios: 'O penaltı saygısızlık!'

Kayserispor'un Yunan savunmacısı Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



İşte Kolovetsios'un sözleri:



"Hafta içi çok fazla duran topa çalıştık. Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyorduk. Daha fazlasını almalıydık, galibiyeti kaçırdık. Gol attım mutluyum ama kazansak, daha mutlu olurdum. Hakem 5 dakika uzatma verdik, penaltı 90+6'da oldu. Emin değilim ama böyle düşünüyorum. Bence bu saygısızlık."





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