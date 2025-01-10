Kolo Muani, tercihini yaptı

PSG'den ayrılmaya hazırlanan Randal Kolo Muani, Juventus ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Kolo Muani, tercihini yaptı
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10 Ocak 2025 14:42
PSG'den ayrılmaya hazırlanan Randal Kolo Muani, yeni kulübü için tercihini yaptı.

Tuttosport'un haberine göre; Randal Kolo Muani, uzun süren görüşmelerin ardından İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile anlaşmaya vardı.

Habere göre; Fransız oyuncu, Dusan Vlahovic ile tehlikeli bir forvet ikilisi oluşturabileceğine inanıyor. Kolo Muani ayrıca kendisini kadrosuna katmak için çok uğraşan Thiago Motta ile olası bir işbirliği konusunda da istekli.

Sezon sonuna kadar Juventus'a kiralanmak isteyen Kolo Muani ile Bayern, RB Leipzig, Manchester United, Tottenham ve Galatasaray da ilgileniyordu.
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