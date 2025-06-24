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Kolo Muani: "Burada mutluyum, kalmak istiyorum"

Fransız futbolcu Randal Kolo Muani, Kulüpler Dünya Kupası sonrası sürece işaret ederek Juventus'ta kalma arzusunu bir kez daha dile getirdi.

calendar 24 Haziran 2025 17:15 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 17:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kolo Muani: 'Burada mutluyum, kalmak istiyorum'
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Randal Kolo Muani, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak Juventus'ta kalmak istediğini bir kez daha dile getirdi.

Kulüpler Dünya Kupası sonrasını işaret eden Muani, "Burada mutluyum ve kendimi harika hissediyorum. Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, daha önce de siyah-beyazlı kulüpte kalma arzusunu paylaşmıştı.

JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 21 resmi maç çıkan Randal Kolo Muani, takımına 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.


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