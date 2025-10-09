Kocaelispor'a yeni stat isim sponsoru

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre yeşil-siyahlı ekip, iç saha maçlarını sezon sonuna kadar Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Stadyum isim sponsorluğu için düzenlenen imza törenine Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul katıldı.Yapılan anlaşmanın yeşil-siyahlı ekibi çok güçlendireceğini belirten Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Bu sponsorluk bizi çok güçlendirecek. Geleceğimize imza atıyoruz. Atılacak imza sadece iki kurum arasındaki anlaşma değil; milyonlarca taraftarın kalbine atılacak bir imza. Bu anlaşmanın etki alanının sözleşmeden ibaret olmadığı ve spor ülke ekonomisine yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Bu işbirliği camiamızı daha da güçlendirecek. Milyonlarca insan tarafından marka bilinirliği ve gücü oluşmaya başlayacak. Kocaelispor olarak bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Bu birlikteliği bize sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor için eskiden olduğu gibi bugün de yapılması gerekeni fazlasıyla yapmıştır. Biz Kocaelispor olarak güçlenerek devam edeceğiz. Kocaelispor finansal olarak güçlendikçe sportif başarılar da artacak. Turka şirketinin de Türk spor ekonomisini ve Kocaelispor'u desteklediği için Yönetim kurulu ve temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.SERHAN SALMAN: 2025-2026 SEZONUNUN SONUNA KADAR BİRLİKTEYİZTurka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Kocaelispor'un Süper Lig'deki mücadelesine destek olarak bölgedeki köklü spor kültürüne katkı sağlayacak uzun soluklu bir iş birliğine adım atmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.Güçlü taraftar kültürüyle keyifle izlenen, bölgesel etkisiyle de Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olan Kocaelispor'un dinamizmi, kararlılığı ve mücadele ruhuyla Turka'nın marka değerleriyle örtüştüğünü söyleyen Salman, "Bugün imzalayacağımız stadyum isim sponsorluğu anlaşması, sadece bir sponsorluk değil; aynı zamanda Kocaeli şehriyle ve Kocaelispor camiasıyla kurduğumuz güçlü bağın da somut bir göstergesi olacak. Şimdilik 2025-2026 sezonunun sonuna kadar yaptığımız sponsorluk anlaşmamızın içeriğine ileriki dönemde eklemeler de yapabiliriz. Uzun vadeli bir vizyonla hareket ediyoruz ve markamızın yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Serhan Salman, isim sponsorluğunun ardından stadyumda A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı konuk edeceği ilk karşılaşmada Ay-yıldızlılara başarılar diledi.