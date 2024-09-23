Kocaelispor 2 maç sonra galip!

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 yenerek 2 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı ve 12 puanla 2. sıraya yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor 2 maç sonra galip!
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23 Eylül 2024 14:16
Trendyol 1. Lig'de dün deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 mağlup eden Kocaelispor, 2 maç sonra kazandı.

Yeni sezona Trendyol Süper Lig hedefiyle etkili bir başlangıç yapan yeşil-siyahlı ekip, ilk 3 hafta sırasıyla Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor ve Erzurumspor FK'yi mağlup etti.

Daha sonra Amed Sportif Faaliyetler ve Manisa FK'ye mağlup olan Körfez ekibi, ligde 2. sıradan 4'üncülüğe geriledi.

Kocaelispor, dün deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 yenerek, ligde 4. galibiyetini elde etti.

Yeşil-siyahlı ekip, ligde 12 puanla 2. sırada yer alıyor. Kocaelispor, 7. hafta mücadelesinde 30 Eylül Pazartesi günü sahasında Şanlıurfaspor'la karşılaşacak.

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