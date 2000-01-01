Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Koç Snyder, Mitchell ve Gobert'in şu andaki ilişkisini konuştu

Utah Jazz koçu Quin Snyder, takımın yıldız oyuncuları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert'in şu anki ilişkisi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz koçu Quin Snyder, takımın yıldız oyuncuları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert'in şu anki ilişkisi hakkında konuştu.

Snyder, NBA koçları derneği tarafından oluşturulan sosyal adalet komitesi hakkında ve KOVID-19 pandemisinin ilk aşamalarında virüsü kapmış olan ikili Gobert ve Mitchell arasındaki bildirilen anlaşmazlıktan bahsetti.

Bu konuyla ilgili medyaya ilk kez konuşan Snyder, iki yıldız arasındaki gerilimin anlatıldığı kadar büyük olmadığını ve koronavirüsün ilk zamanlarındaki kesinsizliğin bunda payı olduğunu ifade etti:

"Bence bu iki adamın durumuna bakarken, bir durup düşünmek gerekiyor. Hem gerçekten müthiş insanlar hem de mükemmel oyuncular. O dönemde, ilk kez bir takımda iki oyuncuya virüs teşhisi konmuştu. Duygularını, korkularını, akıllarından ve hislerinden geçen tüm farklı şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Bence şu an iyi durumdayız. O adamlar oynamaya hazırlanıyorlar ve takımımızdaki herkes veya ligdeki herkes kadar heyecanlılar."

Gobert'in 12 Mart'taki pozitif teşhisi, NBA başkanı Adam Silver'ın 2019-20 normal sezonunu hemen askıya almasına neden olmuştu. ESPN'den Adrian Wojnarowski, Mitchell da dahil olmak üzere Gobert'in bazı takım arkadaşlarının, Gobert'in "dikkatsiz" davranışları nedeniyle rahatsız olduklarını bildirmişti.

The Athletic daha sonra Gobert ve Mitchell'ın ilişkisinin "kurtarılabilir görünmediğini" açıklamıştı. The Salt Lake Tribune, Mitchell'ın Gobert'e "sinirli" olduğunu kaydetmişti.

Gobert eylemleri için çabucak özür dilemiş ve KOVID-19 yardımı için 500.000 dolar bağışta bulunmuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal