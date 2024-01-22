Knicks'in radarında bu kez Malcolm Brogdon var

New York Knicks'in, Portland Trail Blazers guardı Malcolm Brogdon'la ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Knicks'in radarında bu kez Malcolm Brogdon var
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22 Ocak 2024 10:31
New York Knicks'in, Portland Trail Blazers guardı Malcolm Brogdon'la ilgilendiği bildirildi.

The Stein Line'da konuşan NBA muhabiri Marc Stein, Blazers'ın Brogdon'ı takas etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğünü ve durum böyle olursa, Knicks'in Brogdon'ı almakla ilgilenmesinin beklendiğini belirtti.

New York, OG Anunoby'yi kadrosuna katma anlaşmasında Immanuel Quickley'yi takas ettiğinde kaybettiği yedek oyuncu desteğinin bir kısmını telafi etmek istiyor.

Sözleşmesinin bitimine iki sezon kalan Brogdon, bu sezon Portland formasıyla 15.3 sayı, 3.5 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakalıyor.

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