Beşiktaş'tan Stevan Savic hamlesi

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve savunma hattına Stefan Savic takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, oldukça önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
4 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ
Atletico Madrid ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Stefan Savic ile Beşiktaşlı yöneticiler görüşme gerçekleştirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 33 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlılardan 4 milyon euro maaş istedi.
RAKAM FAZLA GELDİ
Uzun süredir Savic'i gündeminde tutan Beşiktaş, Karadağlı ismin bu talebini fazla buldu ve rakam üzerinde pazarlık yapılacağı ortaya çıktı.
Atletico Madrid'de başarılı performans gösteren Stefan Savic, İspanyol ekibinde geçen sezon 33 resmi maça çıktı.
4 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ
Atletico Madrid ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Stefan Savic ile Beşiktaşlı yöneticiler görüşme gerçekleştirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 33 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlılardan 4 milyon euro maaş istedi.
RAKAM FAZLA GELDİ
Uzun süredir Savic'i gündeminde tutan Beşiktaş, Karadağlı ismin bu talebini fazla buldu ve rakam üzerinde pazarlık yapılacağı ortaya çıktı.
Atletico Madrid'de başarılı performans gösteren Stefan Savic, İspanyol ekibinde geçen sezon 33 resmi maça çıktı.
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