Hakan Çalhanoğlu: 'Montella bize çok yardımcı oluyor'

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım olarak İtalya'da oynayacakları maç için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah İtalya'ya karşı ilk galibiyet olur. Aslında İtalya ile son oynadığımız Konya'daki maçta da iyi oynamıştık, galibiyeti bulamadık. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı göreceğim. İtalya'nın benim için yeri her zaman ayrı. İtalya iyi bir rakip, iyi oyunculara sahipler. Kampa başladığımızdan bu yana hocamızla çok yoğun çalışıyoruz. İşimize çok odaklandık. Elbette ağır idmanlar da oluyor ama daha çok taktiksel anlamda gelişmeye çalışıyoruz. Hoca bize yardımcı oluyor. Yarın bizim için iyi bir test olacak inşallah yeneriz." şeklinde konuştu.



Hakan Çalhanoğlu, "Bir önceki turnuvaya göre takımdaki farklılıklar sana göre neler?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Hoca değişikliği olunca her hocanın düşüncesi, fikri farklı oluyor. Çoğu Türk hoca ile çalıştım hepsi benim için çok değerli, çok da saygı duyduğum kişiler. Son turnuva genel anlamda güzel değildi. Çünkü ülkeleri geziyorduk, şimdi sadece Almanya'da olduğu için daha iyi. Hoca da çok işine odaklanmış. Turnuvayı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi sizi (basını) de pek aramıza almıyor. Bu demek ki turnuvaya çok odaklanmış. Ne kadar az kişi olursa bizim için daha iyi oluyor, çünkü çok konsantre oluyoruz. Ülkemiz en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu turnuva bizim için çok önemli. Almanya'da olması da çok iyi. Evde oynayacağımızı düşünüyorum, gurbetçiler bizi bekliyor. Taraftarlarımız bizim için çok önemli. Turnuvada ilk maçı alırsak ki en önemli maçımız. Gürcistan güçlü, fiziksel gücü yüksek iyi oyunculara sahip bir takım. Turnuvaya iyi başlarsak yolumuz uzun olur diye düşünüyorum."





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