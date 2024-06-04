Beşiktaş'ın istediği Berghuis'te sürpriz gelişme

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncudan sevindiren haber geldi.
AJAX KÜÇÜLMEYE GİDECEK
Sezonun ikinci yarısını uzun süren diz sakatlığı nedeniyle kadro dışı olarak geçiren Berghuis, 19 Mayıs'ta oynanan Vitesse maçıyla Ajax formasını son defa giymiş olabilir. Geçen senenin ardından bu sene de Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran Ajax, kadrosunda daralmaya gitmeye karar verdi.
Hollanda ekibinde yüklü bir maaşı olan Berghuis de bu nedenle takımdan ayrılacak oyuncuların başında geliyor. Ajax'a kupalar kazanmak için gelen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, bu memnuniyetsizliğini yönetime de bildirdi.
Hollanda ekibi, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Berghuis'i bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya sıcak bakabilir.
BRONCKHORST İLE AYNI MENAJERLİK ŞİRKETİNDE
Beşiktaş'ın başına geçecek teknik direktörler listesinde ismi olan Giovanni van Bronckhorst'un da Siyah-Beyazlılar'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Berghuis ve Bronckhorst'un menajerlik şirketi aynı.
29 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
AJAX KÜÇÜLMEYE GİDECEK
Sezonun ikinci yarısını uzun süren diz sakatlığı nedeniyle kadro dışı olarak geçiren Berghuis, 19 Mayıs'ta oynanan Vitesse maçıyla Ajax formasını son defa giymiş olabilir. Geçen senenin ardından bu sene de Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran Ajax, kadrosunda daralmaya gitmeye karar verdi.
Hollanda ekibinde yüklü bir maaşı olan Berghuis de bu nedenle takımdan ayrılacak oyuncuların başında geliyor. Ajax'a kupalar kazanmak için gelen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, bu memnuniyetsizliğini yönetime de bildirdi.
Hollanda ekibi, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Berghuis'i bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya sıcak bakabilir.
BRONCKHORST İLE AYNI MENAJERLİK ŞİRKETİNDE
Beşiktaş'ın başına geçecek teknik direktörler listesinde ismi olan Giovanni van Bronckhorst'un da Siyah-Beyazlılar'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Berghuis ve Bronckhorst'un menajerlik şirketi aynı.
29 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.