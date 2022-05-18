Klopp: 'Asla pes etmedik, savaşacağız'

Jürgen Klopp, Southampton'u yenerek şampiyonluk umutlarını son maça taşıdıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Alman menajer maç sonu yaptığı açıklamada, "Futbolcularımın oynadıkları oyundan zevk aldığını gördüm ve çok mutlu oldum. Çok basit bir gol yedik, faul de olabilirdi ama önemli değil. Çocuklarla gerçekten gurur duyuyorum. Ocak'tan bu yana sadece 3 kez berabere kaldık ve mühteşem bir performans" diye konuştu.



Klopp şampiyonluk umutlarını asla kaybetmediklerini ve aynı istekle son maçlarına çıkacaklarını belirterek, "Asla pes etmedik! Sezonun son iç saha maçını oynayacağız, futbol zor bir oyun. City'nin rakibi Aston Villa perşembe ve pazar oynayacak. Neler olacağını göreceğiz ama biz önce kendimize odaklanmalıyız" sözlerini kullandı.





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