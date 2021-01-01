Klay: "Sadece verimli bir oyuncu olmak istiyorum"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, gelecek sezonki geri dönüşü için gerçekçi hedefler koydu ve sahada her zaman olumlu bir etki yaratmaktan bahsetti.



Instagram hesabında yakın zamanda bir canlı yayın başlatan Klay'e, gelecek sezon için hedefleri ve kaç sayı ortalaması yakalayacağını düşündüğü sorulduğunda, yanıtı şu şekilde oldu:



"Gelecek yıl kaç sayı ortalama mı yakalayacağım? Bir beklenti yaratmayacağım. Sadece verimli bir oyuncu olmak istiyorum. Kaç sayı attığım umurumda değil ama parkede olduğum her zaman olumlu bir etki bırakmak istiyorum. Şu gerçek artı/eksi istatistiklerinde falan. Analitik şeylerde."



Klay, aşil tendonunun iyileşme sürecinde geçtiğimiz sezon hiç forma giyememişti.



