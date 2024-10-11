Dallas Mavericks guardı Klay Thompson, yeni takımıyla ilk kez parkelere çıktığında "2015 NBA Finalleri'nden beri ilk kez bu denli gergin hissettiğini" söyledi.



Mavs'in Utah Jazz'e 107-102 yenildiği hazırlık maçının ilk yarısında 18 dakika süre alarak 10 sayı kaydeden Thompson, karşılaşma sonrasında duygularını şu ifadelerle aktardı:



"Sanırım 2015 Finalleri'nin 1. maçından beri bu kadar gergin olmamıştım. Çıkıp oynamak ve o gerginliği üzerimden atmak çok iyi oldu. Yeni bir deneyimdi ve uzun süredir tek bir takımda olduğunuzda, başka bir yerde böyle hissetmeniz çok doğal. Sonunda formayı giyebilmek harika bir duyguydu."



Thompson kariyerinin ilk 13 sezonunu Golden State Warriors'ta geçirmiş ve Stephen Curry ile birlikte "Splash Brothers"ın diğer yarısı olarak kazanılan dört NBA şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.



NBA'de ilk kez 31 numarayı giyen Klay, yeni numarasını çocukluğundan beri favorisi olan efsanevi şutör Reggie Miller'a bir övgü olarak tercih etmişti.



Thompson son olarak sırtında biraz gerginlik hissettiğini, ancak Pazartesi gecesi LA Clippers'ta oynanacak hazırlık maçı için hazır olacağını ise sözlerine ekledi.



