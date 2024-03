Milan'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, Bold'a verdiği röportajda önemli ifadeler kullandı.



"KALIRSAM ÇOK MUTLU OLURUM"



Milan ve geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Kjaer, "Bana kalırsa, olmak istediğim yerdeyim. Milan için oynuyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Dört yıl önce geldiğim zaman yedinci veya sekizinci sıradaydık. Şimdi her sezon Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Eğer Milan'da kalabilirsem çok mutlu olurum. Eğer Milan olmazsa, ailemle birlikte ne istediğimi özgürce seçebilirim. Bu durum beni endişelendirmiyor, sorun yok." ifadelerini kullandı.



"SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİM"



Başka teklifler alıp almadığı yönünde soruya cevap veren Kjaer, "Hayır dersem yalan söylemiş olurum. Daha önce Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim. Bunu birçok nedenden dolayı yaptım. Her şeyden önce olmak istediğim yerdeyim. Her zaman Milan için oynamak istedim ve Milan'da güzel bir hayatım var. Ailemle birlikte birçok kez yer değiştirdik. İtalya evimiz oldu. En uzun süre yaşadığımız ve en çok eğlendiğimiz yer burası. Bu, tüm aile için geçerli." cevabını verdi.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



2020 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını giyen Kjaer'in Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



MILAN PERFORMANSI



Simon Kjaer, şu ana kadar Milan'da geçirdiği dönemde İtalyan ekibinin formasıyla 118 kez sahaya çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





