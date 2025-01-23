Sacramento Kings ve Brooklyn Nets'in birkaç haftadır Cam Johnson takası konusunda görüşme yapmadığı iddia edildi.



The Stein Line'dan NBA muhabiri Marc Stein, Kings'in şu anda Nets ile Johnson takası için bir yol görmediğini söyledi.



Kings'in, diğer takımlarla ayrı takas fikirleri üzerinde çalıştığı kaydedildi.



Brooklyn, 2025-26 sezonu için 20,5 milyon dolar ve 2026-27 sezonu için ise 22,5 milyon dolar kazanacak olan Johnson için yüksek bir fiyat talep etmeye devam ettiği bildirildi. Ekibin Johnson karşılığında iki adet birinci tur draft hakkı aradığı söyleniyordu.



