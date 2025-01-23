Kings, Cam Johnson takasından çekildi

Sacramento Kings ve Brooklyn Nets'in birkaç haftadır Cam Johnson takası konusunda görüşme yapmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kings, Cam Johnson takasından çekildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 15:17
Son güncelleme 23 Ocak 2025 15:18
Sacramento Kings ve Brooklyn Nets'in birkaç haftadır Cam Johnson takası konusunda görüşme yapmadığı iddia edildi.

The Stein Line'dan NBA muhabiri Marc Stein, Kings'in şu anda Nets ile Johnson takası için bir yol görmediğini söyledi.

Kings'in, diğer takımlarla ayrı takas fikirleri üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Brooklyn, 2025-26 sezonu için 20,5 milyon dolar ve 2026-27 sezonu için ise 22,5 milyon dolar kazanacak olan Johnson için yüksek bir fiyat talep etmeye devam ettiği bildirildi. Ekibin Johnson karşılığında iki adet birinci tur draft hakkı aradığı söyleniyordu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery