Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae, hırsızlık şoku yaşadı.



Bild'in haberine göre, Başarılı stoper, Münih'teki yeni evine taşınırken pirinç pişirme makinesi çalındı.



Yıldız oyuncu, eşyalarının içinde bulundu paketleri içeri taşırken hırsız, Kim Min-Jae'nin dışarıda bıraktığı makineyi alarak bir anda kayıplara karıştı.



Ülkesinin orijinal ürünlerine değer veren Kim, Kore'den yeni bir makine siparişi verdi.



Kim Min-Jae, geçtiğimiz sezon Napoli'den 50 milyon euro bonservisle Bayern'e transfer olmuştu.





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