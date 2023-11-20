Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae, hırsızlık şoku yaşadı.
Bild'in haberine göre, Başarılı stoper, Münih'teki yeni evine taşınırken pirinç pişirme makinesi çalındı.
Yıldız oyuncu, eşyalarının içinde bulundu paketleri içeri taşırken hırsız, Kim Min-Jae'nin dışarıda bıraktığı makineyi alarak bir anda kayıplara karıştı.
Ülkesinin orijinal ürünlerine değer veren Kim, Kore'den yeni bir makine siparişi verdi.
Kim Min-Jae, geçtiğimiz sezon Napoli'den 50 milyon euro bonservisle Bayern'e transfer olmuştu.
Bild'in haberine göre, Başarılı stoper, Münih'teki yeni evine taşınırken pirinç pişirme makinesi çalındı.
Yıldız oyuncu, eşyalarının içinde bulundu paketleri içeri taşırken hırsız, Kim Min-Jae'nin dışarıda bıraktığı makineyi alarak bir anda kayıplara karıştı.
Ülkesinin orijinal ürünlerine değer veren Kim, Kore'den yeni bir makine siparişi verdi.
Kim Min-Jae, geçtiğimiz sezon Napoli'den 50 milyon euro bonservisle Bayern'e transfer olmuştu.
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