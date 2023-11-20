Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Bayern Münih'in başarılı stoperi Kim Min-Jae'nin pirinç pişirme makinesi çalındı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!
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20 Kasım 2023 17:55
Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae, hırsızlık şoku yaşadı.

Bild'in haberine göre, Başarılı stoper, Münih'teki yeni evine taşınırken pirinç pişirme makinesi çalındı.

Yıldız oyuncu, eşyalarının içinde bulundu paketleri içeri taşırken hırsız, Kim Min-Jae'nin dışarıda bıraktığı makineyi alarak bir anda kayıplara karıştı.

Ülkesinin orijinal ürünlerine değer veren Kim, Kore'den yeni bir makine siparişi verdi.

Kim Min-Jae, geçtiğimiz sezon Napoli'den 50 milyon euro bonservisle Bayern'e transfer olmuştu.

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