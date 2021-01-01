Kidd: "Porzingis, bu yıl All-Star seçilecek!"

Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Kristaps Porzingis'in All-Star yeteneklerine sahip bir oyuncu olduğunu söyledi.



Porzingis, bu yıl Mavericks ile bir geri dönüş sezonu geçirmeyi umuyor ve Kidd ise, Porzingis'in bu sezon parlayacağına kesinlikle inananlar arasında.



Kidd, KP'nin yalnızca kendini toparlamakla kalmayacağını, 2021-22 sezonunda All-Star seçileceğini açıkladı:



"Eğer hazırlık maçlarında böyle oynuyorsa, bunun üzerinden değerlendirme yapabiliriz. Bence All-Star olacak yeteneklere sahip. O bu ligde bir All-Star.



Bazen insanları sakatlıklar ya da başka şeyler yüzünden haksız yere yargılıyoruz ve sanki birer robotmuşlar gibi, her yıl All-Star olmalarını bekliyoruz.



Bazen o çıtaya ulaşamadığımız oluyor, fakat bence kendisi bu yıl bir All-Star olacak ve eğer olmazsa bile, All-Star sınırında olacak."



