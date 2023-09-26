Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, takımın pivot pozisyonunda Dereck Lively'ye şans vereceğini söyledi.



Kidd, 97.1 The Freak radyo kanalında NBA muhabiri Marc Stein'a yaptığı açıklamada, takımın Ekim ayında Abu Dhabi'de oynanacak ilk hazırlık maçlarında Luka Doncic, Kyrie Irving ve yeni sözleşme imzalayan Grant Williams ile birlikte çaylak pivot Lively'nin yer alacağını belirtti:



"Pivot pozisyonu şu anda herkes için müsait. Uzun kadroyu oynattığımda Lively'yi ilk beş başlatacağım ve sonra nasıl olacağına bakacağız."



Kidd, Lively'nin yanı sıra çaylak takım arkadaşı Olivier-Maxence Prosper'ın da büyük olasılıkla hazırlık maçları dönemde ilk beş kadroda yer alacağını belirtti:



"Her iki çaylağı da muhtemelen kampın başlarında ilk beş başlatacağımızı ve muhtemelen Abu Dhabi'de bir veya iki maçta da oynatacağımızı söyleyebilirim."



Kidd, Avustralyalı forvet Josh Green'in de Doncic, Irving ve Williams'la birlikte ilk beş başlatmayı düşündüğü başka bir oyuncu olduğunu da sözlerine ekledi.



