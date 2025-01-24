Kick boks federasyonundan hakemlere saldırı olay için açıklama!

Türkiye Kick Boks Federasyonu, Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hakemlere yönelik şiddet olayına karışanların gözaltına alındığını, adli ve sportif işlemlerin başlatıldığını duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, dünkü müsabakayı kaybeden sporcunun antrenör ve kulüp sporcularıyla hakemlere saldırdığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Yaralanan 4 hakemimize, salonda hazır bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılmış ve hastaneye sevk edilmişlerdir. Hakemlerimizin sağlık durumları iyidir. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hakemlerimize yapılan saldırıya karışan antrenör ve sporcular, kolluk kuvvetlerince yapılan inceleme sonucunda tespit edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Haklarında adli ve sportif işlem başlatılmış olup süreç federasyonumuzca titizlikle takip edilmektedir. Bu saldırı yalnızca hakemlerimize değil Türk sporuna yapılmıştır."



SERBEST BIRAKILDILAR



Antalya'da kick boks şampiyonasındaki kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı



Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÇArşamba günü Antalya Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada çıkan kavgada 4 hakemin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kavgada yaralanan 4 hakemin ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.



Antalya'da 73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla süren şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.



