Kevin-Prince Boateng: 'Kardeşim Jerome'la artık işim olmaz'

Çocuklarının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1.8 milyon euro tazminata mahkum edilen Jerome Boateng'in ağabeyi eski Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng açıklamada bulundu.



Mahkeme kararı sonrası Bild'e konuşan Kevin-Prince Boateng, uzun yıllar kardeşi Jerome ile anlaşmazlıklar yaşadığını ve uzak durduğunu belirterek, "Hayatım boyunca kendimi kardeşim Jerome'dan hep uzak tuttum. Kadına şiddetten nefret ediyorum. Alman yasalarına değer veriyorum ve saygı duyuyorum. Bundan sonra da artık onunla hiçbir ilgim olmaz" diyerek sert sözler kullandı.



Bilindiği gibi Kevin-Prince ve Jerome Boateng aynı Ganalı babaya ancak farklı Alman annelere sahipler. İki kardeş de Beriln'de büyüdü ancak Kevin-Prince Gana Milli Takımını seçti, Jerome ise Alman vatandaşlığını benimseyerek Almanya Milli Takımı'nda uzun süre forma giydi ve son olarak Fransa'nın Lyon takımına transfer oldu.



