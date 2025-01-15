Kevin Harlan da Amazon'un kadrosuna katılıyor!

NBA'in efsanevi maç spikerlerinden Kevin Harlan'ın, Amazon ile yeni bir sözleşme yapmaya yakın olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Kevin Harlan da Amazon'un kadrosuna katılıyor!
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15 Ocak 2025 14:21
NBA'in efsanevi maç spikerlerinden Kevin Harlan'ın, Amazon ile yeni bir sözleşme yapmaya yakın olduğu iddia edildi.

The Athletic'ten Andrew Marchand, Harlen'ın Amazon Prime'ın yeni NBA spikerleri arasına katılmak için anlaşmaya varmaya çok yaklaştığını bildirdi.

Yakın zamanda Amazon ile anlaşan ilk maç spikerinin, Ian Eagle olduğu bildirilmişti. Fakat Eagle ve Harlan'ın yanında görev alacak analistlerin kim olacakları ise henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz günlerde eski NBA yıldızları Dirk Nowitzki ve Blake Griffin ile anlaştığı duyurulan Amazon'un analist radarında, Stan Van Gundy, Richard Jefferson ve Dwyane Wade'in de yer aldığı öne sürüldü.

Harlan'ın da Eagle gibi CBS'deki NFL ve üniversite basketbolu maçları anlatma görevlerine devam etmesi bekleniyor.

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