Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'in, Suns ile ilk maçına 1 Mart'ta çıkmayı hedeflediği bildirildi.
8 Ocak'ta iç yan bağ burkulması sakatlığı geçiren KD, Brooklyn Nets tarafından son takas günü olan 9 Şubat'ta Suns'a takas edilmişti.
Durant bu sezon oynadığı 39 maçta 29.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.
8 Ocak'ta iç yan bağ burkulması sakatlığı geçiren KD, Brooklyn Nets tarafından son takas günü olan 9 Şubat'ta Suns'a takas edilmişti.
Durant bu sezon oynadığı 39 maçta 29.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.
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