Kevin Durant, 1 Mart'ta dönmeyi planlıyor!

Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'in, Suns ile ilk maçına 1 Mart'ta çıkmayı hedeflediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Kevin Durant, 1 Mart'ta dönmeyi planlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2023 10:44
Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'in, Suns ile ilk maçına 1 Mart'ta çıkmayı hedeflediği bildirildi.

8 Ocak'ta iç yan bağ burkulması sakatlığı geçiren KD, Brooklyn Nets tarafından son takas günü olan 9 Şubat'ta Suns'a takas edilmişti.

Durant bu sezon oynadığı 39 maçta 29.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ