ABD Milli Takımı başantrenörü Steve Kerr, yaklaşan Paris Olimpiyatları için Phoenix Suns'ın sakat yıldızı Kevin Durant'e halen bir yer ayırdığını söyledi.



Haziran ayı ortasında sağ baldırında bir sakatlık yaşamış olan ve takımın turnuva öncesi beş hazırlık maçının hiçbirinde forma giyemeyen Durant, ESPN'den Brian Windhrorst'e göre günlük değerlendirme altındaydı.



Kerr, KD'nin son durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Durant'in yerine başka birini almak gibi bir düşüncem yok. Bir hazırlık maçında oynamasını umuyordum ama işler o şekilde yürümedi. Kendisi tarihin en yetenekli oyuncularından biri olduğu için, bir an önce dönmesini umuyoruz. Ve bence tam anlamıyla uyum sağlayacaktır."



Suns yıldızı geçtiğimiz hafta antrenmanlara katılmış ve Pazartesi günü Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçı öncesi takımla beraber ısınmış, ancak 92-88'lik galibiyette forma giymemişti.



Kerr ve ekibinin Paris'teki kadrosunu tamamlamak için Cumartesi gününe kadar süresi olacak. Durant, Amerika Birleşik Devletleri'nin Olimpiyat tarihindeki en skorer oyuncusu konumunda.



ABD Takımı turnuva öncesi Kanada, Avustralya, Almanya, Sırbistan ve Güney Sudan'a karşı oynadığı hazırlık maçlarının tamamında galip gelmişti.



Olimpiyatlarda Porto Riko, Sırbistan ve Güney Sudan'la birlikte C Grubunda yer alan ABD, turnuvadaki ilk maçını 28 Temmuz'da Sırbistan'a karşı oynayacak.





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