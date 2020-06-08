SOL BEK, KANAT, ORTA SAHA!

KARDEŞİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulanyeni takımı belli oldu. Hoffenheim'in U19 takımında oynayan Kerim Çalhanoğlu, Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Schalke 04'e transfer oldu.Alman basını, 26 Ağustos'ta 18 yaşına girecek Kerim Çalhanoğlu'nun Schalke ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.17 yaşındaki Kerim Çalhanoğlu orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 18 maça çıktı. 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.Öte yandan Alman basını, Kerim Çalhanoğlu'nun Hoffenheim U17 ve Almanya U17 Takımı'nda forma giyen kardeşi Turan Çalhanoğlu'nun da gelecek vadettiğini ve ilerleyen yıllarda önemli bir takıma transfer olabileceğini duyurdu.