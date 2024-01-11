Kerem Demirbay: "Şampiyonluğa inanıyoruz"

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay: 'Şampiyonluğa inanıyoruz'
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11 Ocak 2024 19:27
Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Demirbay "Öncelikle siyah formamızı anlatayım. Rahmetli kardeşimiz Ahmet Çalık için bu formayı giydik. Puan kaybettik. 1 puanla eve gidiyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Kerem Demirbay "Bizim için yeterli değil ama sezon daha uzun. Şampiyonluğa gidiyoruz ve şampiyonluğa inanıyoruz. Yola devam." ifadelerini kullandı.

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