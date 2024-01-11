Kerem Demirbay: 'Şampiyonluğa inanıyoruz'

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Demirbay "Öncelikle siyah formamızı anlatayım. Rahmetli kardeşimiz Ahmet Çalık için bu formayı giydik. Puan kaybettik. 1 puanla eve gidiyoruz." dedi.
Açıklamalarına devam eden Kerem Demirbay "Bizim için yeterli değil ama sezon daha uzun. Şampiyonluğa gidiyoruz ve şampiyonluğa inanıyoruz. Yola devam." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Demirbay "Öncelikle siyah formamızı anlatayım. Rahmetli kardeşimiz Ahmet Çalık için bu formayı giydik. Puan kaybettik. 1 puanla eve gidiyoruz." dedi.
Açıklamalarına devam eden Kerem Demirbay "Bizim için yeterli değil ama sezon daha uzun. Şampiyonluğa gidiyoruz ve şampiyonluğa inanıyoruz. Yola devam." ifadelerini kullandı.
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