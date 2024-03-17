Kerem Demirbay: 'Mertens adamın dibi!'

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Kasımpaşa karşılaşmasındaki galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
"HAK ETTİK, TAKIMA TEBRİKLER"
"Hak ettik ve takıma tebrikler diyorum" diyen Kerem Demirbay, "Çok zor bir maçtı ama takım olarak çok mücadele ettik. Sonradan oyuna girenler de bize çok değer verdi. Önemliydi bizim için. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan bugün" şeklinde konuştu.
Kerem Demirbay, açıklamalarına, "Biz Galatasarayız, her zaman topla basarız, mücadele ederiz, inandık. Onun için yendik, kazandık bugün" sözleriyle devam etti.
"MERTENS ADAMIN DİBİ!"
30 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyuz, 3 puan kazandık. Şimdi milli ara var. İnşallah kardeşlerimiz milli aradan sonra sakatlıksız geri döner ve yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
Kerem Demirbay, Rizespor karşılaşmasında uzaktan gollerin kendisinden gelmesi, Kasımpaşa'ya karşı ise Dries Mertens'in uzaktan gol atmasının sorulması üzerine, "Mertens adamın dibi ya" cevabını verdi.
"HAK ETTİK, TAKIMA TEBRİKLER"
"Hak ettik ve takıma tebrikler diyorum" diyen Kerem Demirbay, "Çok zor bir maçtı ama takım olarak çok mücadele ettik. Sonradan oyuna girenler de bize çok değer verdi. Önemliydi bizim için. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan bugün" şeklinde konuştu.
Kerem Demirbay, açıklamalarına, "Biz Galatasarayız, her zaman topla basarız, mücadele ederiz, inandık. Onun için yendik, kazandık bugün" sözleriyle devam etti.
"MERTENS ADAMIN DİBİ!"
30 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyuz, 3 puan kazandık. Şimdi milli ara var. İnşallah kardeşlerimiz milli aradan sonra sakatlıksız geri döner ve yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
Kerem Demirbay, Rizespor karşılaşmasında uzaktan gollerin kendisinden gelmesi, Kasımpaşa'ya karşı ise Dries Mertens'in uzaktan gol atmasının sorulması üzerine, "Mertens adamın dibi ya" cevabını verdi.
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