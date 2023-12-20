Kerem Demirbay'dan Fenerbahçe derbisi için açıklama

Galatasaraylı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem Demirbay'dan Fenerbahçe derbisi için açıklama
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20 Aralık 2023 23:09
Galatasaraylı Kerem Demirbay, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Kerem Demirbay "Fenerbahçe derbisi öncesi kazandığımız için mutluyum. En iyi maçımız değildi ama futbolda böyle maçlar olabiliyor. Önemli olan kazanmak." dedi.

Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya yanıt veren Kerem Demirbay "Küçüklüğümden beri Almanya'da bu derbiler konuşuluyor. Dortmund'un, Schalke'ye karşı hep bir ağırlığı oluyordu. Ama böyle değil, öyle konuşuluyordu Almanya'da. Hazırız, böyle maçlar oynayabileceğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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