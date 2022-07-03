Kerem Aktürkoğlu transfer için kararını verdi!

Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına girmeyi başardı. Galatasaray'ın en önemli yıldızlarından biri olan milli futbolcunun adı Borussia Dortmund başta olmak üzere birçok dev kulüp ile anılıyordu. Okan Buruk'un gelmesi sonrası kararı değişen yıldız isim cim-bom'da kalacak.



KEREM AKTÜRKOĞLU 1 SENE DAHA KALACAK



Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına geçmesi, Dursun Özbek'in de başkan olması sonrası transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeniden yapılanmaya gidecek olan sarı-kırmızılılarda merak edilen en önemli hususlardan biri de Kerem Aktürkuoğlu'nun takımdaki geleceği idi.



Okan Buruk'un kendisi ile yaptığı özel görüşme ile bir yıl daha Galatasaray'da kalmaya sıcak bakan Kerem Aktrükoğlu, takımını bu sezon da yalnız bırakmayacak.



ASTRONOMİK BİR TEKLİFLE BIRAKACAKLAR



Başkan Dursun Özbek, milli yıldızın takımdan ayrılmasına tek şartla izin verecek; o da astronomik bir transfer teklifi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 51 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu takımının vazgeçilmezlerinden biri oldu.



Sarı-kırmızılı yönetim, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 16.5 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu için 20-25 milyon euro civarı bir transfer teklifi gelmesi durumunda milli futbolcunun gidişine izin verecek.



KARİYERİNİN EN VERİMLİ SEZONUNU GEÇİRDİ



Bu sezon çıktığı 51 maçta 13 gol 12 asistlik bir performans ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi. Galatasaray forması ile 3933 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın en çok maça çıkan futbolcularından biri olmayı da başardı.





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