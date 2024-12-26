Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu sözlendi. Yıldız futbolcu, elinde çiçek buketiyle poz verdiği fotoğrafında yüzük emojisi kullanarak takipçilerini meraklandırdı.
KIZ İSTEMEYE GİTTİ
Kız istemeye giden Kerem Aktürkoğlu'nun yanında yakın arkadaşı Yunus Akgün de yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu'nun evlilik kararı alması futbol dünyasında geniş yankı bulurken sözlüsünün kim olduğu büyük merak konusu olmuştu.
CEREN AZAK İLE SÖZLENDİ
Milli futbolcunun müstakbel gelin adayının adının Ceren Azak olduğu açıklandı. Kocaelili olan Azak'ın Çocuk Gelişim mezunu olduğu ve Başiskele'deki bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimi eğitimcisi olduğu ortaya çıktı.
İki ay önce Kick'te canlı yayın açan Kerem, bir ilişkisinin olmadığından söz etmişti. İkili çarşamba akşamı birlikte söz fotoğraflarını paylaştı.
YUNUS AKGÜN DE KATILDI
Yunus Akgün Yanında Yer Aldı Kerem Aktürkoğlu'nun bu mutlu gününde, yakın arkadaşı ve Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün de kendisine eşlik etti. Futbol dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Aktürkoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve tebrik mesajları yağdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kerem Aktürkoğlu'nun sözlenmesi sosyal medyada gündem yarattı.
BENFICA'DA YILDIZLAŞTI
Benfica formasıyla başarılı bir sezon geçiren 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 19 resmi maçta 10 gol ve 5 asistlik performansıyla büyük beğeni topluyor. Piyasa değeri 25 milyon Euro'ya ulaşan Kerem, sadece sahada değil, özel hayatında da önemli adımlar atıyor.
KIZ İSTEMEYE GİTTİ
Kız istemeye giden Kerem Aktürkoğlu'nun yanında yakın arkadaşı Yunus Akgün de yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu'nun evlilik kararı alması futbol dünyasında geniş yankı bulurken sözlüsünün kim olduğu büyük merak konusu olmuştu.
CEREN AZAK İLE SÖZLENDİ
Milli futbolcunun müstakbel gelin adayının adının Ceren Azak olduğu açıklandı. Kocaelili olan Azak'ın Çocuk Gelişim mezunu olduğu ve Başiskele'deki bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimi eğitimcisi olduğu ortaya çıktı.
İki ay önce Kick'te canlı yayın açan Kerem, bir ilişkisinin olmadığından söz etmişti. İkili çarşamba akşamı birlikte söz fotoğraflarını paylaştı.
YUNUS AKGÜN DE KATILDI
Yunus Akgün Yanında Yer Aldı Kerem Aktürkoğlu'nun bu mutlu gününde, yakın arkadaşı ve Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün de kendisine eşlik etti. Futbol dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Aktürkoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve tebrik mesajları yağdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kerem Aktürkoğlu'nun sözlenmesi sosyal medyada gündem yarattı.
BENFICA'DA YILDIZLAŞTI
Benfica formasıyla başarılı bir sezon geçiren 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 19 resmi maçta 10 gol ve 5 asistlik performansıyla büyük beğeni topluyor. Piyasa değeri 25 milyon Euro'ya ulaşan Kerem, sadece sahada değil, özel hayatında da önemli adımlar atıyor.