Kerem Aktürkoğlu: 'Önceliğim Galatasaray'

Galatasaray'da gösterdiği performansla adı Avrupa ekipleriyle geçen Kerem Aktürkoğlu, önceliğini sarı-kırmızılı takıma verdi.



Özellikle İngiliz ve Fransız kulüplerinin transfer listesinde bulunan Kerem, "Tüm bu söylentilere kulaklarımı tıkadım. Tek düşüncem Galatasaray'ın başarısı. Takım arkadaşlarımla birlikte bir an önce bu zor durumdan kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Bu sezon Galatasaray'da 37 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 7 asitlik bir performans ortaya koydu.





İLGİLİ VİDEO