Kerem Aktürkoğlu: "Önceliğim Galatasaray"

Galatasaray formasıyla bu sezon skora yaptığı ile dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, önceliğinin sarı-kırmızılı takım olduğunu söyledi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Önceliğim Galatasaray'
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17 Şubat 2022 11:51
Galatasaray'da gösterdiği performansla adı Avrupa ekipleriyle geçen Kerem Aktürkoğlu, önceliğini sarı-kırmızılı takıma verdi.

Özellikle İngiliz ve Fransız kulüplerinin transfer listesinde bulunan Kerem, "Tüm bu söylentilere kulaklarımı tıkadım. Tek düşüncem Galatasaray'ın başarısı. Takım arkadaşlarımla birlikte bir an önce bu zor durumdan kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu sezon Galatasaray'da 37 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 7 asitlik bir performans ortaya koydu.

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