Kerem Aktürkoğlu için teklif yolda!

Premier Lig ekipleri, ara transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını çalabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem Aktürkoğlu için teklif yolda!
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02 Ocak 2024 09:02
Son güncelleme 02 Ocak 2024 10:48
Galatasaray ve A Milli Takım'da iyi bir ilk yarıyı geride bırakan Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Özellikle İngiltere Premier Ligi'nden 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklif gelebileceği öğrenildi.

Liglere verilen arayla birlikte burnundan ameliyat edilen Kerem, iyileştikten sonra sezonun ikinci yarısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

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