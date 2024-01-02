Galatasaray ve A Milli Takım'da iyi bir ilk yarıyı geride bırakan Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
Özellikle İngiltere Premier Ligi'nden 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklif gelebileceği öğrenildi.
Liglere verilen arayla birlikte burnundan ameliyat edilen Kerem, iyileştikten sonra sezonun ikinci yarısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Galatasaray'da bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
Özellikle İngiltere Premier Ligi'nden 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklif gelebileceği öğrenildi.
Liglere verilen arayla birlikte burnundan ameliyat edilen Kerem, iyileştikten sonra sezonun ikinci yarısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Galatasaray'da bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.