Kerem Aktürkoğlu 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, hafta içinde oynanan Viktoria Plzen müsabakası sebebiyle kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor.
Cezalı olan İsmail Yüksek'in yokluğunda Fred'i sahaya sürmeyi planlayan İtalyan teknik adam, Çekya deplasmanında dinlendirdiği Kerem Aktürkoğlu'nu da 11'de oynatmayı düşünüyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco, Viktoria Plzen deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nu yedek oturtmuş ve maç sonu da "Yoğun maç temposundan dolayı dinlendirdim" açıklamasını yapmıştı. İtalyan teknik adam, yarınki Kayserispor mücadelesinde yıldız oyuncuyu ilk 11'e koyacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco, Viktoria Plzen deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nu yedek oturtmuş ve maç sonu da "Yoğun maç temposundan dolayı dinlendirdim" açıklamasını yapmıştı. İtalyan teknik adam, yarınki Kayserispor mücadelesinde yıldız oyuncuyu ilk 11'e koyacak.