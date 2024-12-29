Kenan Özer 22 yıl sonra yuvasına döndü

Kenan Özer, 22 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Deneyimli forvet, Mağusa Türk Gücü ile anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kenan Özer 22 yıl sonra yuvasına döndü
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29 Aralık 2024 14:05
Süper Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 37 yaşındaki forvet Kenan Özer yaklaşık 22 yıl sonra yuvası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü.

 Son olarak 2.5 sezon Bodrum FK formasını terleten deneyimli oyuncu 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den talipleri olmasına rağmen Kıbrıs temsilcisi Mağusa Türk Gücü ile anlaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 2003'te Türkiye'ye gelip, 2004'te Beşiktaş altyapısına giren Kenan, ülkemizde yıllardır Süper Lig ve 1'inci Lig'de birçok takımda forma giydi.

Beşiktaş altyapısında iken ilk olarak Karşıyaka'ya kiralanan Kenan Özer, İstanbulspor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Boluspor, Akhisarspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Bodrum FK'da top koşturdu. Kenan kariyerinde Süper Lig'de 214, 1'inci Lig'de 242, 2'nci Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda ise 36 müsabakaya çıktı. Kenan tüm liglerde toplam 78 gol kaydetti. Kenan, sezonun ilk devresinde Bodrum FK'da 8 resmi maça çıktı 1 kez fileleri havalandırdı.

 
 

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