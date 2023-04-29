Kemal Özdeş: 'Oyunun karşılığı birer puandı'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçta iki takımın da birer puanı hak ettiğini söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, her iki takımın da çok istekli olduğunu ve bunu sahaya yansıttıklarını belirtti.



İlk yarıda çok doğru bir yerleşimle sahada yer aldıklarını aktaran Özdeş, "İlk yarıdaki doğru tepkiler bize daha fazla pozisyon getirdi. Bunları golle sonuçlandırabilsek başka bir oyun olurdu. Oyunun ikinci yarısı da farklı bir formatta oldu. İlk yarının aksine o pas trafiğini daha hızlı ve daha doğru yerlere yapamadık. Üretkenliğimiz de azaldı. Top rakipteyken oyunu doğru bir şekilde oynadık. Kayserispor maçından sonra burada da kazanabilecek oyunu oynadık ama her iki karşılaşmadan da birer puan aldık. Bu beni mutlu etmiyor. Bugün iki takımın oyunun karşılığı birer puandı." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ