Kemal Özdeş: 'Birer puan hakça gibi duruyor'

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında, Mersin'de konuk olduğu Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, ikinci yarıda istedikleri geniş alanları bulamadıklarını belirtti.



Özdeş, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kentteki yüksek nem oranının oyuncuları zorladığını, hava sıcaklığının yapabileceklerini kısıtladığını söyledi.



Maçın ilk yarısında golle sonuçlanabilecek pozisyonlar bulduklarını, ikinci devrede ise oyun üstünlüğü rakiplerine verdiklerini dile getiren Özdeş, "İkinci yarıda, ilk yarıda yakaladığımız geniş alanları, doğru opsiyonları yakalayamadık. Bugün birer puan hakça gibi duruyor. Yarından itibaren önümüzdeki maça hazırlanacağız." diye konuştu.



Özdeş, takımın genç oyunculardan kurulu olduğunu işaret ederek, "Bunu planlayarak yaptık. Yine transfer çalışmalarımız devam edecek. Belki ligimizdeki tüm takımlar için geçerli bu. Takımım tamamlandığında hem genç oyuncuları geliştireceğimiz ortamı daha sağlıklı yapacağız hem de bu sonuçları devam ettirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



