Charlotte Hornets forveti Kelly Oubre, son takas günü olan 9 Şubat'tan önce takımdan gönderilmemeyi umduğunu söyledi.



Oubre, Charlotte Observer'dan Roderick Boone'a, Hornets'ta kalmayı umduğunu şu sözlerle açıkladı:



"Umarım beni bu işin dışında tutarlar. Maç kazanabileceğim, gelişebileceğim, zanaatımı mükemmelleştirmeye devam edebileceğim, aynı zamanda bu şehre ve bu organizasyona da yardımcı olabileceğim bir yer arıyorum. Bu takımdaki ve bu kadrodaki herkesi çok seviyorum, bu yüzden kalmayı çok isterim.



Ben New Orleans'lıyım. New Orleans Hornets eskiden favori takımımdı ve şimdi de Charlotte Hornets için oynuyorum. Ve bundan daha kusursuz bir senaryo olamazdı."



Oubre'nin bu 2022-23 sezonunda 12,6 milyon dolar değerinde kısmi garantili bir maaşı bulunuyor ve bu da kendisini gelecek haftaki son takas gününden önce gönderilmeye açık bir aday yapıyor.



27 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı toplam 35 maçta 20.1 sayı ile kariyer rekoruna ulaşmış durumda.





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