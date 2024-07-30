Kayserispor, Uzodimma ile sözleşme yeniledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 25 yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma'nın sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Uzodimma ile sözleşme yeniledi
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30 Temmuz 2024 19:18
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 25 yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Anthony Uzodimma'nın sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kayserispor, Nijeryalı orta sahayı 2019'da renklerine bağlamıştı.

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