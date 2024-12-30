Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın

Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu, asbaşkan Nurettin Açıkalın'ı yeni başkan olarak belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın
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30 Aralık 2024 14:08
Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda önemli bir karara imza attı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Asbaşkanlık görevini yürüten Nurettin Açıkalın, yönetim kurulu kararıyla Kayserispor'un yeni başkanı olarak seçildi.

Kulüp açıklamasında, Nurettin Açıkalın'a yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, önceki dönem başkanı Ali Çamlı'ya da hizmetleri için teşekkür edildi. Zorlu bir süreçte başkanlık görevini üstlenen Çamlı'nın özveri ve mücadelesi takdirle anılarak, bundan sonraki hayatında esenlikler dilendi.

Haber: Faruk Aydemir




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