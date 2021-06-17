Kayserispor, Sadık Çiftpınar için nabız yokluyor

Süper Lig ekiplerinden HES Kablo Kayserispor'dan Fenerbahçe'nin stoperine kanca. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Sadık Çiftpınar için nabız yokluyor.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Sadık Çiftpınar için nabız yokluyor
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17 Haziran 2021 13:48
Sadık Çiftpınar
Sadık Çiftpınar
Fenerbahçe
HES Kablo Kayserispor'da bir yandan kongre süreci devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sessiz ve derinden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin son gözdesi Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan stoper Sadık Çiftpınar oldu.

Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olan Sadık Çiftpınar'ın macerası sona erecek gibi görünüyor. Sakatlıkların da etkisiyle bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncuya Kayserispor'un yanı sıra Altay ve Giresunspor da talip oldu. Kayserispor'un bu transfer için doğrudan Ali Koç ile de görüştüğü iddia edildi.

28 yaşındaki futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe'de başlayıp yeni hocaya kendini gösterme şansını denemek istiyor.

Kaynak: Kayseri Yenidoğan




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