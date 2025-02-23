Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Kayserispor oldu.



Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Duckens Nazon attı.



Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Kayserispor, Göztepe maçıyla birlikte Jakirovic yönetiminde ligde dördüncü maçına çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, yenilgi yaşamadan 8 puan topladı. Kayserispor, Jakirovic öncesi 5 maçta galibiyet yaşayamamıştı.



Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Göztepe'nin ise galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Göztepe, bu maçların üçünde sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Kayserispor, 24 puana yükseldi. Göztepe ise 35 puanda kaldı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



31. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nazon'un ilk rakibini geçtikten sonra şutunda, savunma yatarak kaleye yönelen topu uzaklaştırdı.



38. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



44. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda, top direkten döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Nazon altıpas üzerinde topu ağlarla buluşturdu: 1-0



Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada sol taraftan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde altıpas içerisinde Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



51. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sol kanattan Djalma'nın ortasına hareketlenen Matsuki'nin altıpas üzerinde gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



55. dakikada sağ kanttan topu taşıyan Cardoso, uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Nazon'u topla buluşturdu. Ceza saha içerisinde savunma oyuncusunu çalımlayan Nazon'un şutunda, kalesini terk eden Lis topu yatarak çeldi.



89. dakikada sağ kanattan gelişen Gözkepe atağında Nazım Sangare'nin ortasında altıpas içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.



90+5. dakikada Ackah'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, savunma oyuncuları kaleye yönelen topu yatarak uzaklaştırdı.



Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Murat Altan



Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 88 Hosseini), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Cardoso (Dk. 88 Carole), Bourabia (Dk. 70 Ackah), Mane (Dk. 78 Nurettin Korkmaz), Nazon (Dk. 70 Bahoken)



Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Furkan Bayır, Ogün Bayrak (Dk. 70 Nazım Sangare), Dennis (Dk. 78 Doğan Erdoğan), Miroshi, Djalma, Tijanic (Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş), Victor Hugo (Dk. 63 Ahmed Ildız), Matsuki (Dk. 63 Juan)



Gol: Dk. 44 Nazon (Bellona Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 72 Ahmed Ildız, Dk. 75 Nielsen (Göztepe), Dk. 82 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)



