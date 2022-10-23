MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Transfer yasağı devam eden Kayserispor, 11 maçta 19 puana ulaştı.



❌0-1 Beşiktaş

✅1-0 İstanbulspor

❌0-2 Başakşehir

✅3-0 Giresunspor

❌0-2 Fenerbahçe

✅1-0 Antalyaspor

✅4-0 Hatayspor

❌1-2 Trabzonspor

⭕2-2 Ümraniyespor

✅2-1 Galatasaray

✅1-0 Kasımpaşa pic.twitter.com/CoEqmBgMKG



— Sporx (@sporx) October 23, 2022

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam attı.Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Kayserispor, ligde 19 puana yükseldi. Çağdaş Atan'ın öğrencileri ayrıca, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa, 13 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek.10. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda top yandan dışarı çıktı.16. dakikada sağdan ceza sahasına giren Fall'ın içeriye çıkardığı topa altıpasta Hajradinovic sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.18. dakikada ceza sahası dışından Mickael Tırpan'ın sert vuruşunda, kaleci topu son anda kornere gönderdi.38. dakikada Kemen'in savunma arkasındaki pasına hareketlenen Mensah'ın, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top üstten auta gitti.43. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağdan Kemen'in ortasına altıpasta arka direkte iyi yükselen Thiam'ın vuruşunda top filelere gitti: 0-1İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve misafir takım soyunma odasına 1-0 üstün girdi.47. dakikada sağdan Fall'un ortasında arka direkte topla buluşan Bahoken'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.53. dakikada Ben Ouanes'in soldan ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Bahoken'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bilal kontrol etti.57. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere uzaklaştırdı.85. dakikada hızlı gelişen Yukatel Kayserispor atağında orta sahada aldığı topla ceza sahasına hareketlenen Mensah'ın karşı karşıya durumda plase vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.90. dakikada ceza sahasının hemen dışıdan sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.Karşılaşmayı Yukatel Kayserispor 1-0 kazandı.Recep Tayyip ErdoğanMustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Mehmet Salih MazlumErtuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tırpan, Fall (Dk. 79 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic (Dk. 79 Aytaç Kara), Eysseric, Celina (Dk. 66 Petretta), Bahoken (Dk. 71 Ali Sühan Demirel)Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 77 Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 63 Gökhan Sazdağı), Kemen, Mensah, Cardoso (Dk. 77 Mane), Thiam (Dk. 89 Mustafa Pektemek)Dk. 43 Thiam (Yukatel Kayserispor)Dk. 47 Ben Ouanes, Dk. 51 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Dk. 69 Hosseini (Yukatel Kayserispor)