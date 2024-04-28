Trendyol Süper Lig'in 34. hafta ligin alt sıralarını etkileyen maçta Pendikspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazandı.



Karşılaşmanın 7. dakikasında Badou N'Diaye'nin golüyle 1-0 öne geçen Pendikspor skoru koruyamadı.



İlk yarının uzatma dakikalarında Boa Morte ile skoru eşitleyen Kayserispor, 56. dakikada Mehdi Bourabia'nın golüyle 2-1 öne geçti.



Karşılaşmanın 71. dakikasında Pendikspor'da Mame Thiam'ın attığı gol, golün öncesinde elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.



Kayserispor'da ikinci golü atan isim Mehdi Bourabia, 90. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 6 maç sonra kazanarak puanını 40 yaptı ve düşme hattında uzaklaştı. Pendikspor ise 30 puanla ateş hattında kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Pendikspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa Ndiaye altı pas önünde çok sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.



20. dakikada Kayserispor beraberlik golüne yaklaştı. Sequeira'dan topu kapan Nazon, Pendikspor ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



31. dakikada gelişen Pendikspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Erdem'in altı pas önüne yaptığı ortada Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.



45+2 dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Boa Morte kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada Kayserispor öne geçti. Kayserispor'un Pendikspor ceza yayı içinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Bourabia geçti. Bourabia'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



70. dakikada Pendikspor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Diaby'nin yaptığı ortaya altı pas içinde Eze boş pozisyonda kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



90+2. dakikada Pendikspor çok etkili geldi. Diaby yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Bilal Bayazıt soluna uzanıp meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.



90+6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Lusamba'nın arka direğe yaptığı ortada Sequeira kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



Stat: Pendik



Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık



Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç (Dk. 69 Eze), Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. Dk. 69 Diaby), Thiam, Umut Nayir (Dk. 84 Erencan Yardımcı)



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 77 Attamah), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Shukurov, Bourabia, Boa Morte (Dk. 86 Ackah), Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon (Dk. 90+1 Baran Ali Gezek)



Goller: Dk. 7 Ndiaye (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 45+2 Boa Morte, Dk. 56 Bourabia (Mondihome Kayserispor)



Kırmızı kart: Dk. 90 Bourabia (Mondihome Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 60 Shukurov, Dk. 86 Attamah (Mondihome Kayserispor), Dk. 80 Lusamba (Siltaş Yapı Pendikspor)





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