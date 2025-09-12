Kayserispor'a Danimarka'dan golcü!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son olarak Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha'yı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Geçtiğimiz sezon Danimarka temsilcisinde 28 maça çıkan Onugkha, 13 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
