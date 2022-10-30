Kayserispor 2-0'dan geri döndü!

Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.



Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibe puanı getiren golleri 12. dakikada Badou Ndiaye ve 65. dakikada Henry Onyekuru kaydetti. Kayserispor'un golleri 67. dakikada Mario Gavranovic ve 82. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.



Adana Demirspor ligde oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kayserispor ise 3 maç sonra puan kaybetti.



Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 23'e çıkardı. Kayserispor ise 20 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, haftayı bay geçecek. Kayserispor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakip yarı alanı topla geçen Gavranovic'in pası sonrası sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kemen'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye, kaptığı topu sol kanattaki Belhanda'ya aktardı. Belhanda'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla tekrar buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.



30. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, sağ kanatta hareketlenen Akintola'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Onyekuru'nun sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



35. dakikada Stambouli'nin kendi yarı alanından Kayserispor savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Akintola'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, top auta çıktı.



45+2. dakikada sağ kanatta rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in yerden ortasında, kale alanı içerisinde Gavranovic'in dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.



45+2. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Belhanda'nın sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibindin auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



65. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Semih Güler'in kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta Ali Karimi'nin kontrol edemediği topu kapan Onyekuru, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.



67. dakika Kayserispor farkı bire düşürdü. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği orta sonrası penaltı noktasında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-2.



82. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Gökhan Sazdağı sağ kanttan rakiplerini çalımlayarak topu rakip sahaya taşıdıktan sonra pasını Emrah Başsan'a çıkardı. Aynı oyuncunun ortasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Caradoso'nun kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.



90+5. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasla sağ çaprazda buluşan Kemen'in uzak köşeye gönderdiği sert şutta, kaleci son anda topu kornere çeldi.



Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Ali Karimi (Dk. 73 Emrah Başsan), Carole, Campanharo, Kemen (Dk. 59 Cardoso), Ramazan Civelek (Dk. 59 Gökhan Sazdağı), Mensah, Thiam (Dk. 73 Mane), Gavranovic (Dk. 89 Mustafa Pektemek)



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli (Dk. 87 Gökhan İnler), Emre Akbaba (Dk. 61 Gulbrandsen), Akintola (Dk. 61 Yusuf Sarı), Onyekuru (Dk. 79 Assombalonga), Belhanda



Goller: Dk. 13 Ndiaye, Dk. 65 Onyekuru (Adana Demirsopr), Dk. 67 Gavranovic, Dk. 82 Cardoso (Yukatel Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Ramazan Civelek, Dk. 26 Mensah, Dk. 55 Çağdaş Atan (Teknik direktör), Dk. 78 Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 38 Ndiaye, Dk. 75 Onyekuru (Adana Demirspor)





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