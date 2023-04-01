Kayseri'den ayrıldı, Brezilya'ya imza attı

Kayserispor'da Gustavo Campanharo'nun sözleşmesi, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle oyuncunun talebi üzerine feshedildi. Campanharo, Internacional ile sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Kayseri'den ayrıldı, Brezilya'ya imza attı
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01 Nisan 2023 00:09
Kayserispor'da 2019-20 sezonu devre arası transfer döneminde transfer edilen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı.

30 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında ülkesine dönmek istediğini Kayserispor yönetimine bildirdi. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Campanharo'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ön libero mevkinde oynayan Gustavo Campanharo, bu sezon 25 maçta sarı kırmızılı formayı terletmişti.

Brezilyalı oyuncu, ülkesinin Internacional takımıyla sözleşme imzaladı.

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