Kayseri'de penaltı kararı ve penaltı itirazı!

Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı maçta penaltı kazandı. Siyah-beyazlıların bir penaltı itirazı ise karşılık bulmadı.

Haber; Sporx.com
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Kayseri'de penaltı kararı ve penaltı itirazı!
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30 Eylül 2024 22:01
Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın 75. dakikasında penaltı kazandı.

Sağdan ceza sahasına bindirme yapan Rashica, Attamah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile, 78. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA PENALTI İTİRAZI!

Beşiktaş, Kayserispor karşısında 83. dakikada Attamah ile Immobile arasındaki pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonun sürmesini istedi.



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