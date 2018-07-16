Kawhi için Toronto Raptors adı yine ortaya çıktı!

Toronto Raptors'ın, Kawhi Leonard takasıyla ilgili San Antonio Spurs ile anlaşmak adına en iyi pozisyonda bulunan takım olabileceği söylendi.



ESPN yazarı Brian Windhorst, meslektaşı Zach Lowe'un The Lowe Post isimli podcastinde şu açıklamaları yaptı:



"Bana göre Kawhi için sürücü koltuğunda onlar oturuyor, çünkü Lakers bence bu konuda pes etmiş durumda. Sixers da öyle. Ve Nets, Bulls ve Hawks da maaş boşluklarını doldurdukları için, birden fazla takımlı bir takas düzenlemek daha da zorlaştı. Bence Raptors şu anda sürücü koltuğunda."



Lowe ise, bunun olasılığını düşünmeyenler için "Eğer bir şaka olduğunu düşünüyorsanız, muhtemelen beklentilerinizi yeniden kalibre etmelisiniz." yorumunu yaptı.



